Consigli d’arredo: come abbinare le porte interne classiche

Porte interne classiche? Come fare gli abbinamenti d’arredo giusti

Porte interne classiche oppure moderne, a filomuro o a scomparsa? La scelta in fatto di porte è davvero immensa e sono tante le combinazioni che si possono sperimentare. Le porte della casa non servono soltanto a separare e suddividere l’abitazione in spazi definiti e “richiudibili”, ma hanno un deciso valore estetico che può conferire carattere a tutto l’ambiente, esaltandone l’arredamento circostante e creando armonie o contrasti di stile con gli altri elementi della casa, come per esempio il pavimento. Solitamente le porte vanno scelte, sia in fase di ristrutturazione che di progettazione ex novo, in base ai pavimenti e all’idea di arredamento che si ha in mente. Come essere sicuri di scegliere le porte giuste? Ecco i suggerimenti utili per avere la certezza di non sbagliare.

Porte e pavimento: punta su contrasti e armonie

L’armonia cromatica della casa è uno dei presupposti fondamentali quando si tratta di arredamento. In generale, è bene tenere a mente che le porte possono essere scelte di modo siano in contrasto o in armonia con i toni del pavimento. Se quest’ultimo è scuro, il colore delle porte può essere uguale a quello dei pavimenti, anche se è meglio di qualche tonalità più chiara così da creare un effetto visivo molto armonioso e rilassante. Se invece ami i contrasti e il pavimento di casa tua è scuro, puoi scegliere delle porte classiche bianche per smorzare l’austerità dei colori più intensi e dare un tocco romantico a tutto l’ambiente. E quando i pavimenti sono chiari? In questo caso hai la possibilità di giocare con quasi tutti i colori per le porte di casa, tieni solo presente questa massima: le porte chiare fanno risaltare l’arredamento, mentre quelle scure rubano la scena diventando a loro volta dei veri e propri complementi di arredo.

Porte interne classiche o moderne? Puoi mixare gli stili!

Ti piacciono le porte interne classiche ma hai uno stanzino o un bagno di servizio davvero piccolo e vuoi guadagnare tutti i centimetri possibili con una soluzione più moderna come le porte scorrevoli o filomuro? La buona notizia è che i mix di porte sono una tendenza di stile intramontabile. Per esempio, puoi unire a un arredamento moderno o metropolitano delle porte interne stile inglese, utili per chiudere stanze di uso comune come la sala da pranzo o un salotto e creare al contempo un netto contrasto capace di dare carattere all’ambiente. Ricorda inoltre che i mix di legno e vetro sono ideali per dare più luce alla casa e regalare l’impressione di spazi più grandi in caso di abitazioni dai mq piuttosto limitati. Preferisci invece le porte pantografate, chiare e di legno? Allora è meglio scegliere delle porte interne classiche: sono ottimali per chiudere gli ambienti di tipo privato e intimo, come la stanza da letto. Quando si tratta di scegliere un arredamento di così lunga durata come le porte, ricorda che è sempre bene puntare su delle soluzioni che ti piacciano per davvero, a dispetto di mode e tendenze: se decidi in base al tuo gusto, vedrai che farai delle scelte di stile anche sorprendenti, perché uniche e originali.