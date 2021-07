Una casa migliore con gli incentivi per gli infissi

Non c’è momento più conveniente per effettuare lavori di miglioramento che riguardano gli infissi a Milano, perché gli incentivi e i bonus, grazie ai programmi cumulativi nel caso in cui si tratti di interventi inseriti all’interno di un contesto più articolato, permettono un risparmio altissimo e un’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni.

I risultati degli interventi eseguiti tramite gli incentivi per gli infissi si possono riscontrare in bolletta già nei primi mesi, con l’accesso aperto a chi effettua interventi che consentano di migliorare le loro prestazioni del punto di vista dei consumi energetici.

Nuova tecnologia per gli infissi a Milano

Grazie all’installazione di soluzioni basate su profilato in alluminio anodizzato, combinate con lamine di PVC, un materiale estremamente stabile e in grado di fornire altissimi livelli di isolamento sia termico che acustico, il risultato è garantito.

Si tratta di tecnologie di ultimissima generazione, a norma e pensate espressamente per questo tipo di miglioria per gli infissi a Milano.

Non bisogna poi trascurare il fatto che un telaio nuovo in alluminio presenta una resistenza meccanica superiore rispetto a quelli tradizionali in legno e non risente minimamente degli effetti delle intemperie della dilatazione termica.

Questo materiale non richiede praticamente manutenzione, perché persino i cardini sono trattati contro l’ossidazione. Non c’è neanche bisogno di riverniciare periodicamente, perché è la matrice di PVC a essere pigmentata, oppure nel caso delle installazioni in alluminio nudo, il trattamento superficiale di anodizzazione consente di avere una buona scelta di nuance adatte a ogni tipo di edificio.

A Milano opera con successo da molti anni, la Effebi, un’azienda specializzata nella produzione, vendita, installazione e manutenzione di infissi.

Una migliore qualità della vita con gli incentivi per gli infissi

Un appartamento in cui siano stati installati infissi di ultima generazione, magari approfittando del bonus del 110%, offre prestazioni decisamente elevate per molti aspetti, tra i quali i principali sono i seguenti:

tenuta agli agenti atmosferici (aria, acqua, vento); isolamento termico; isolamento acustico; sicurezza e funzionalità.

Un infisso di ultima generazione sicuramente garantisce un’ottima tenuta agli agenti atmosferici come la pioggia o il vento e permette di preservare l’interno dell’abitazione, evitando spifferi d’aria o infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero essere causa di danni o di alterazioni all’interno dei locali.

Certamente un infisso realizzato con le moderne tecnologie è in grado di assicurare un elevato isolamento termico, molto importante dal punto di vista del risparmio energetico, sia in inverno quando sono accesi i caloriferi che in estate quando si utilizzano i condizionatori d’aria.

L’isolamento termico quindi permette un notevole risparmio energetico che si traduce in minori costi in bolletta.

Inoltre, il risparmio di energia ha anche un risvolto positivo sull’ambiente esterno, in quanto permette di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera.

L’isolamento acustico è un altro vantaggio che si può riscontrare installando infissi di ultima generazione e si ottiene grazie ai materiali di cui sono composti gli infissi che presentano doppi o tripli strati di vetri ed hanno telai fonoassorbenti, capaci di ridurre al minimo le infiltrazioni acustiche all’interno delle abitazioni.

Si pensi, ad esempio, a chi vive in abitazioni situate vicino a strade con intenso traffico oppure a chi ha dei vicini molto maleducati che emettono rumori fino a tarda sera o addirittura nelle ore notturne.

Grazie agli infissi attualmente in commercio questi problemi possono essere superati agevolmente.

Gli ultimi due aspetti da considerare sono la sicurezza e la funzionalità.

Negli infissi attualmente in commercio la sicurezza è garantita, in quanto sono tutti costruiti con dei materiali antintrusione specifici e resistenti.

In questo modo, essi rappresentano un ottimo deterrente ai malintenzionati che vorrebbero introdursi nelle case per rubare.

La funzionalità degli infissi di ultima generazione è sicuramente garantita dai materiali e dalle finiture, ma anche dalle innovative soluzioni tecnologiche adottate.

Tutti gli infissi siano essi in PVC, in alluminio o in legno garantiscono resistenza e durata nel tempo e hanno delle caratteristiche che ben si adattano a soddisfare anche la clientela più esigente.

Quindi, in definitiva, con soluzioni adatte a tutti e grazie agli incentivi per gli infissi molto vantaggiosi, è conveniente installare infissi nuovi nelle proprie abitazioni.

In questo modo, si avranno dei benefici economici sia per gli sgravi fiscali che per il risparmio nelle bollette.

Inoltre, gli infissi di ultima generazione, permettono anche ridotti costi di manutenzione e quindi ci sarà un notevole risparmio anche da questo punto di vista.