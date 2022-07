Rinfrescati responsabilmente, la campagna per l’uso consapevole dei climatizzatori

Plenitude lancia la campagna “Rinfrescati responsabilmente” per sensibilizzare le persone nell’uso corretto dei climatizzatori senza esagerare con i gradi e con la durata nell’uso. Un percorso che tutela l’ambiente e permette anche di risparmiare in bolletta. Scopriamo in cosa consiste.

Rinfrescati responsabilmente: la campagna di Plenitude per il corretto uso dei climatizzatori

Plenitude ha lanciato una nuova campagna: “Rinfrescati responsabilmente” per sensibilizzare le persone a un uso responsabile dei climatizzatori durante il periodo estivo. Certamente le torride giornate estive inducono la gente a usare costantemente il climatizzatore che aiuta ad avere una temperatura ideale in casa oppure in ufficio. Tuttavia, è essenziale avere un atteggiamento virtuoso nell’uso dell’impianto di climatizzazione, cercando di evitare gli sprechi. Occorre non esagerare con l’impostazione dei gradi del condizionatore, anche sotto il profilo della durata dell’utilizzo. Per ottenere questo genere di risultato, ossia godere di comfort in casa e risparmiare in bolletta, il primissimo passo è scegliere un climatizzatore ad alta efficienza energetica. Gli ultimi dispositivi immessi sul mercato sono stati realizzati con tecnologie innovative che permettono di rinfrescare e di consumare molto meno. Tra l’altro, l’offerta climatizzatori Plenitude permette a coloro che decidono di sostituire il proprio vecchio climatizzatore con uno ad alta efficienza energetica, di accedere alla cessione del credito pari al 65% della spesa sostenuta. Se invece non si ha in casa un vecchio climatizzatore, ma ugualmente si vuole fruire di questa opportunità, è possibile acquistarlo ottenendo una cessione del credito pari al 50% della spesa sostenuta.

Cosa offre Plenitude per risparmiare sui consumi energetici

Come detto, Plenitude consente di accedere alla cessione del credito che può essere del 50% oppure del 65% a seconda che si tratti dell’acquisto di un nuovo climatizzatore oppure della sostituzione di uno vecchio e poco performante. In particolare con la cessione del credito, il cliente dovrà versare soltanto il 50% nel primo caso della somma necessaria e nel secondo caso il 35%. Nei costi è prevista un’installazione a regola d’arte da parte di un tecnico qualificato, il quale effettuerà prima un sopralluogo e poi procederà con l’installazione del climatizzatore per garantire la massima efficienza possibile. Il dispositivo messo a disposizione è tra i più funzionanti del settore perché di classe energetica A+++ e A++ durante il raffrescamento. L’offerta di Plenitude permette a chi acquista un climatizzatore di ricevere anche un ottimo buono da 300 euro da spendere sulla piattaforma di e-commerce Monclick.it per l’acquisto di un elettrodomestico a basso consumo energetico, il che è altrettanto importante per cercare di abbassare i consumi in casa. La spesa può essere anche dilazionata attraverso un pratico finanziamento. Dopo aver dotato la propria abitazione di un climatizzatore efficiente, è necessario avere un atteggiamento virtuoso nell’utilizzo. Ma come usare il condizionatore per farlo consumare meno? L’utilizzo virtuoso è attivare la funzione deumidificazione che permette di abbassare l’umidità presente nell’ambiente senza dover raffreddare l’aria per un minor consumo di energia.

Come impostare il condizionatore per risparmiare energia

Con una serie di accorgimenti è possibile utilizzare al meglio il condizionatore in casa e avere ugualmente un ambiente rinfrescato senza dover spendere somme importanti. Tenere acceso il condizionatore per oltre 12 ore al giorno, potrebbe significare costi intorno ai 5 oppure 6 euro anche se molto dipende dalla tipologia di condizionatore e dai gradi a cui viene impostato. A tal proposito è consigliabile impostare il condizionatore al massimo 6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Se invece si vuole usare il dispositivo durante le ore notturne, occorre alzare la temperatura per evitare anche problemi di salute soprattutto ai bambini e se in casa ci sono soggetti allergici; un buon utilizzo prevede durante le ore notturne una temperatura mai inferiore ai 25 e 26 gradi. A proposito di tutela della salute, bisogna occuparsi della manutenzione costante del condizionatore, pulire il filtro gestendo il getto d’aria sempre verso l’alto e mai in direzione del passaggio delle persone o del letto. Se si vuole usare il dispositivo nelle ore notturne, è importante impostare il timer cercando di minimizzare il lasso temporale basandosi sull’esperienza. Un ultimo ma non meno importante consiglio per ottimizzare l’utilizzo dell’impianto di rinfrescamento e abbattere i consumi energetici, è evitare l’uso del condizionatore in mattinata e nelle ore serali. Si può aumentare il refrigerio ad esempio nella notte ma per un tempo limitato, gestendo il timer e impostandolo alla temperatura di almeno 25 o meglio ancora 26 gradi.