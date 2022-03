Trovare casa velocemente? Non è più un sogno!

Chiunque abbia provato a cercare un appartamento in affitto in una delle nostre città (che si parli delle metropoli quanto delle città di provincia) sa benissimo che, sempre di più, si tratta di un’ impresa che mette a dura prova pazienza e forza d’animo. Prezzi esorbitanti, contratti-capestro, commissioni da pagare alle agenzie, e poi naturalmente la fatica di trovare la casa giusta, quella che visitiamo e diciamo “è lei!”, per poi sperare che venga assegnata a noi e non alle altre (decine?) persone che stanno compiendo la nostra stessa ricerca. Bene, oggi esiste un sito internet, Rentola.it, che può renderci la vita più facile, permettendoci di trovare una casa o un appartamento in affitto in tempi ragionevoli.

Del resto, lo sappiamo: la necessità di avere il classico “tetto sopra la testa” in tempi brevi e nelle migliori condizioni possibili in merito alle nostre esigenze e al nostro budget è vitale, perché magari ci siamo trasferiti in una nuova città per motivi di studio o di lavoro e abbiamo quindi la priorità di avere una “base” da cui poi partire con il nostro progetto, lavorativo o di studio che esso sia.

Ecco perché una soluzione come quella fornita da Rentola.it può rivelarsi un vero toccasana: attenzione, la cosa bella di piattaforme come questa è anche che può venirvi incontro se, anziché un appartamento intero, state cercando una stanza in una casa in condivisione, soluzione questa particolarmente ricercata dagli studenti universitari o postuniversitari fuori sede. Nelle prossime righe cercheremo di saperne di più su piattaforme di questo tipo, andandone anche ad analizzare gli indubbi vantaggi.

Contatto diretto tra proprietari e inquilini

Una delle difficoltà che molto spesso si sperimentano, in fase di ricerca di un appartamento o di una camera, è quella della comunicazione con le agenzie immobiliari. Come facilmente comprensibile, infatti, queste sono decisamente più incline ad essere solerti con chi una casa la vuole comprare: con questo, non intendiamo certo dire che chi cerca soluzioni in affitto sia un “cliente di serie B”, ma è indubbio che, in termini anche solo di catalogo e di “forze in campo”, le manovre siano decisamente più lente.

Ecco allora che utilizzare internet e in particolare i siti dedicati agli affitti ha una prima, grande utilità. Viene completamente saltata l’intermediazione delle agenzie (insieme al troppe volte oneroso corollario delle spese di commissione), facilitando il contatto diretto tra proprietari e aspiranti inquilini. Non importa se state cercando un appartamento o una stanza: nel ricchissimo catalogo di queste “mega agenzie” online potrete scegliere la città desiderata (in catalogo ci sono immobili dislocati in tutta Italia) e la fascia di prezzo che fa per voi.

Non solo: ulteriori filtri di ricerca consentono di selezionare zoni e quartieri che più vi garbano. In questo modo vi verrà presentata una serie di soluzioni conformi alle vostre specifiche, di cui scoprire descrizioni, dettagli e (naturalmente) fotografie.

Italia? Non solo

Aggiungiamo un’altra utile caratteristica di piattaforme come Rentola.it. Molto spesso la necessità di trovare una casa o un appartamento non si rivolge più soltanto a città italiane. La globalizzazione del mercato del lavoro o ragioni di studio, infatti, ci possono spingere a vivere una avventura all’estero e quindi a dover trovare una soluzione abitativa da cui partire.

Onde evitare visite preliminari a Berlino, Parigi, Londra o dove che sia, la piattaforma consente di trovare case e appartamenti in affitto anche in molti Paesi, per la maggior parte in Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna) ma anche in Canada e persino in Australia. Naturalmente, in questo caso il catalogo è gioco forza meno ricco rispetto all’Italia, ma le soluzioni sono comunque moltissime anche in questo caso.

Utile anche per chi vuole affittare

Come sottolineavamo in precedenza, su siti come Rentola.it l’aiuto non è solamente per chi sta cercando casa, ma anche per chi la vuole affittare. È infatti possibile, per i locatari, aggiungere una inserzione (è sufficiente aprire un account sul sito, in maniera totalmente gratuita) oppure, ancora meglio, selezionare nel database degli inquilini (a loro volta iscritti al sito) per verificare se nella città in cui è situato l’immobile sono presenti dei profili che potrebbero fare al caso di chi vuole affittare il proprio appartamento. Una bella comodità.

Un blog per aiutare chi cerca e chi offre

Non solo, però. Rentola.it si caratterizza anche per avere una piattaforma decisamente user-friendly, non solo estremamente intuitiva e semplice da utilizzare ma anche molto utile in fase di “simulazione”. Sì, perché su questo sito è possibile creare una ricerca automatica gratuita, in base ai desiderata che abbiamo (dimensioni dell’appartamento o della camera, zona di locazione, lunghezza del contratto d’affitto, budget). Si riceverà una mail nel momento in cui il sistema avrà trovato una rosa di ipotetiche situazioni abitative ideali.

E per finire, un blog ricco di consigli utili sia a chi cerca casa che a chi la offre, per venire incontro in maniera positiva ed efficace alle esigenze di entrambe le parti.