Arredo bagno, comfort ed eleganza

Il concetto della stanza da bagno oggi si è evoluto e non rappresenta più solo uno spazio dove prendersi cura del proprio aspetto e dell’igiene, ma anche un luogo dove rilassarsi e coccolarsi, per ritrovare quel senso di benessere che viene compromesso dallo stress e dalla stanchezza. Per questo l’arredo bagno deve essere scelto con cura e valutando ogni particolare, allo scopo di rispondere alle esigenze di comfort, ma al tempo stesso di estetica che è imprescindibile per creare armonia nell’ambiente. Ecco alcuni consigli per orientarsi al meglio e scegliere l’arredamento comfort ed eleganza, e anche funzionalità.

Mobili dal design compatto

Scegliere mobili dal design compatto ed ergonomico è senz’altro la soluzione giusta per infondere eleganza e stile nel bagno. I mobili permettono di personalizzare questo spazio al meglio e di aggiungere un ulteriore tocco di stile, assicurando al contempo praticità e funzionalità. Tante le combinazioni presenti, mobili con lavabo integrato, piani per lavabo, consolle, mensole, sospesi, pensili e molto altro vanno scelti delle dimensioni adeguate allo spazio disponibile, abbinando colori e sfumature in modo tale da creare sintonia.

Sanitari e box doccia

Anche i sanitari fanno parte dell’arredo della stanza da bagno e anche questi sono presenti in vari modelli, per sceglierli a seconda delle esigenze. Ottima scelta sono i sanitari sospesi, eleganti e raffinati, ideali anche per bagni piccoli perché danno un senso di ampiezza maggiore grazie alla luce che filtra dallo spazio lasciato sotto di essi. Nel caso la scelta opti per i sanitari a terra, anche questi sono molto eleganti e disponibili con design compatto e poco ingombranti. Per quanto riguarda la doccia un tocco di raffinatezza in più è dato dalle porte scorrevoli in cristallo o vetro temperato, molto belle da vedere e anche di facile manutenzione.

Specchi e specchiere

Ampia è la scelta degli specchi per il bagno, che differiscono per forme, dimensioni e funzionalità. Pratici e comodi sono gli specchi con contenitore, ideali per conservare creme e prodotti per il bagno, mentre quelli retroilluminati o con lampada led integrata assicurano una perfetta luminosità e permettono di eseguire senza fatica operazioni come trucco, epilazioni e altro. Disponibili in varie forme, lo specchio o la specchiera è un complemento d’arredo indispensabile per il bagno e una scelta mirata contribuisce a migliorare lo stile e la luminosità dell’ambiente.

Rubinetteria bagno

Per risultare funzionale ed elegante la rubinetteria deve essere in armonia con il resto degli arredi. A seconda se il bagno è in stile classico o moderno, si può abbinare una rubinetteria in ottone acciaio oppure in ottone, scegliendo fra le varie finiture quella che si adatta meglio al contesto. Esistono serie in coordinato per installare lo stesso stile di rubinetti nel lavabo, nel bidet, nella vasca o nella doccia e si può scegliere fra le versioni da appoggio o a muro, a seconda delle esigenze. Per assicurarsi le migliori prestazioni è fondamentale scegliere rubinetti e soffioni di qualità, duraturi nel tempo e di nuova generazione, in grado di consentire anche un notevole risparmio idrico.