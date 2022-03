Idee per ristrutturare il vecchio bagno e renderlo moderno

Se siete fra le persone che hanno finalmente deciso di dare nuovo respiro al vostro vecchio bagno è bene partire con in mente un progetto chiaro, a seconda delle nostre esigenze. Buona cosa sarebbe chiedere aiuto ad un esperto del settore e richiedere un progetto completo che possa darci una precisa linea da seguire sia per la scelta dei materiali che per i colori. Oggi molti puntano ad avere spazi funzionali, ma al contempo esteticamente moderni e con uno stile ben delineato. Il bagno è sicuramente una di quelle stanze della casa che sta attraversano un periodo di grandi trasformazioni, se prima erano il salotto o la cucina a rubare la scena, ora non è raro vedere anche bagni di design, allestiti in modo da lasciare a bocca aperta gli ospiti ed essere in linea con l’arredamento del resto della casa. Ma vediamo nel dettaglio alcuni dei materiali e degli elementi più in voga al momento, così da prendere spunto per il nostro progetto.

L’importanza dei rivestimenti per dare nuova vita all’ambiente

La prima cosa da valutare attentamente sono sicuramente i rivestimenti, che si tratti delle pareti o del pavimento, entrambi giocano un ruolo fondamentale sulla resa finale. È bene dunque partire già con delle idee precise, a seconda dello stile che vogliamo ottenere. Si potrà poi decidere se ad esempio le pareti saranno rivestite totalmente fino al soffitto, o lasciare un margine da tinteggiare. Un materiale di qualità molto usato oggigiorno è il gres porcellanato, che ci permette una vasta scelta di rese e colori. Un gres effetto marmo con superficie lucida o effetto legno saranno già un buon punto di partenza. Questo materiale infatti ci permetterà una buona resa estetica unita all’impermeabilità e alla durevolezza necessarie in una stanza come il bagno, in cui i vapori e l’umidità potrebbero facilmente rovinare materiali più delicati. Per i colori si può puntare a colori caldi o a tinte più vivaci, attualmente alcune tonalità del verde come il salvia o del blu sono tornate di gran moda.

Abbinare i giusti sanitari e una doccia moderna

Ovviamente i rivestimenti sono un buon punto di partenza, ma da soli non bastano, elementi importanti sono anche i sanitari e una doccia dal taglio moderno. Per quanto riguarda i primi vi consigliamo di valutare quelli sospesi, possibilmente realizzati in porcellana, sia bianca che con smalto colorato. Nella scelta del wc, chi non vuole rinunciare al comfort e ha bisogno di soluzioni per spazi più piccoli può anche valutare l’acquisto di un wc bidet, ovvero un water con funzione di bidet, un elemento molto utile da avere in un bagno moderno e che risulta essere anche un vero e proprio oggetto di design, progettato per facilitare la pulizia e avere un’igiene totale. Passiamo alla doccia invece, vale la pena giocare con spazi e colori, utilizzando un box di cristallo invece di un classico box di plexiglass e un piatto a filo pavimento, il tutto servirà ad alleggerire l’estetica e a far sembrare il nostro bagno più spazioso. Con questi pochi e semplici accorgimenti ci assicureremo di avere un bagno funzionale e dallo stile moderno.