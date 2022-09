Il bagno in stile moderno: idee e tendenze

Il bagno in stile moderno si contraddistingue per l’arredo in grado di coniugare con equilibrio estetica e funzionalità. Per valorizzarlo al meglio e affinché il risultato finale sia impeccabile, è bene seguire semplici accorgimenti e tener presente alcuni tratti caratteristici che lo contraddistinguono. Le idee e le soluzioni di tendenza sono svariate e si adattano a ogni esigenza estetica e di spazio.

Le caratteristiche di un bagno in stile moderno

Gli elementi essenziali da considerare nella progettazione di un bagno in stile moderno non sono solo sanitari, lavabi, box doccia e mobili, ma anche i rivestimenti e la pavimentazione. Inoltre, anche la giusta disposizione di complementi d’arredo e mensole contribuisce a creare un bagno in stile moderno impeccabile. Chi non sa da dove iniziare può consultare, per esempio, i prodotti di arredo bagno in vendita su paramashop.it per avere un’idea degli articoli disponibili sul mercato (anche dei prezzi) e iniziare a selezionare sanitari, mobili, box e piatti doccia e tanti altri pezzi d’arredo utili a realizzare il suggestivo bagno dei propri sogni.

Piastrelle e rivestimenti per un bagno in stile moderno

Tra i primi elementi base da considerare nell’arredo di un bagno moderno ci sono i rivestimenti di tutte le superfici verticali. Infatti, oltre a provvedere alla tinteggiatura è possibile pensare di rivestire completamente una o più pareti, specie se si tratta di quella della doccia. In bagno i rivestimenti sono essenziali in quanto riescono a contenere le conseguenze della presenza di acqua. Infatti, le piastrelle proteggono le pareti dagli schizzi d’acqua e dall’umidità della condensa.

In ogni caso, è bene assicurarsi che piastrelle siano di materiali di qualità, come il marmo, la pietra naturale e l’innovativo gres porcellanato. In più, la scelta della fantasia è bene che sia abbinata con cura al resto dell’arredo e al colore delle pareti non piastrellate.

Le caratteristiche del pavimento di un bagno moderno

Come i rivestimenti in verticale, anche i pavimenti da utilizzare in un bagno in stile moderno rappresentano una buona base per riuscire nell’intento di creare un ambiente di design. Infatti, è necessario che siano realizzati in materiali di qualità, durevoli e resistenti all’acqua. Anche in questo caso, tra i materiali più apprezzati c’è il gres porcellanato, come detto resistente all’acqua, e facile da abbinare a ogni stile grazie alla sua versatile lavorazione.

Lavabi, rubinetteria e sanitari moderni

In un bagno in stile moderno lavabi, rubinetteria e sanitari sono fondamentali tanto quanto il resto dei mobili e la doccia. Per quanto riguarda la dimensione dei lavabi, la scelta è fatta in fase di progettazione e tiene conto dello spazio a disposizione. Inoltre, dal punto di vista estetico le possibilità tra cui scegliere sono le più disparate, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda le forme. Invece, i sanitari tra i più adatti ad un bagno moderno sono quelli sospesi, il più delle volte realizzati in porcellana bianca o colorata.

I mobili giusti per un bagno in stile moderno

Dopo aver scelto rivestimenti, sanitari e piastrelle non resta che scegliere gli accessori e i complementi d’arredo, come vani portaoggetti, pensili, specchi contenitore e lampade. Nel caso di un bagno in stile moderno, è necessario optare per complementi funzionali dalle linee semplici e pulite, quindi senza decorazioni eccessive. Inoltre, è bene che i materiali in cui sono realizzati siano naturali e si abbinino in maniera armoniosa al resto dell’arredo, così da valorizzare l’ambiente nella sua totalità.