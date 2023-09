Assicurazione casa: cos’è e da cosa ci tutela

Fra le tante polizze proposte dalle compagnie assicurative, l’assicurazione sulla casa è una di quelle che negli ultimi anni ha suscitato maggiore interesse. A questo proposito si possono evidenziare due aspetti per certi versi contraddittori: da una parte, probabilmente anche a causa dei sempre più frequenti eventi atmosferici dannosi di notevole intensità, si è notata una maggiore tendenza ad assicurare la propria abitazione da vari tipi di danni. Dall’altra, non si può non mettere in luce che nel nostro Paese sono ancora moltissime le abitazioni che non godono di copertura assicurativa, nemmeno parziale, forse anche perché molti non conoscono minimamente i vantaggi che un’assicurazione casa può offrire. Cerchiamo quindi di saperne di più su questa particolare copertura assicurativa che prevede numerosi tipi di tutela.

Cos’è un’assicurazione sulla casa?

Un’assicurazione sulla casa è una soluzione assicurativa il cui obiettivo è quello di fornire una tutela contro vari tipi di rischio, più o meno frequenti e più o meno gravi. Questa tutela, in linea generale, riguarda l’abitazione, i beni in essa contenuti e i suoi abitanti; la copertura può essere relativa sia a una casa di proprietà sia a una casa in affitto.

Non tutte le abitazioni sono uguali, così come non sono uguali le esigenze di chi stipula un contratto del genere. È per questo motivo che le polizze assicurative sulla casa offrono un notevole grado di personalizzazione a seconda delle esigenze personali e anche, ovviamente, a seconda del budget che si intende mettere a disposizione per una tale copertura. Ciò determina un’estrema variabilità di prezzi ed è molto difficile, se non impossibile, stabilire se una polizza sia più o meno conveniente di un’altra. Quello che si può dire però con certezza è che le polizze attuali offrono un ventaglio di coperture integrabili tra loro decisamente ampio. Va inoltre considerato che spesso le compagnie assicurative propongono l’unione di più moduli offrendo sconti nel caso di stipula congiunta. Esempi di moduli aggiuntivi alla protezione casa possono essere la copertura contro i rischi derivanti dalle attività della vita privata, di infortuni e malattia, di responsabilità civile di animali domestici ecc.

Quali sono le principali tutele offerte da un’assicurazione casa?

Ribadendo che ogni compagnia assicurativa propone formule diverse fra loro, vi sono varie tutele che sono generalmente sempre presenti in qualsiasi proposta e riguardano essenzialmente tre ambiti precisi: i danni ai beni, i danni a terzi nonché furto e rapina.

Per quanto riguarda i danni ai beni, si ha una tutela sia dell’abitazione che di ciò che in essa è contenuto; la protezione comprende i danni provocati da vari tipi di evento: incendio, scoppio, fumo, gas, vapori, esplosione, implosione, azione meccanica dei fulmini, caduta di ascensori o montacarichi, crollo di ponti, viadotti o cavalcavia, cadute di aeromobili e veicoli spaziali, spese necessarie alla demolizione, allo sgombero ecc.

La copertura per danni a terzi tutela l’assicurato dalle richieste di risarcimento relative a morte, lesioni personali o danni di tipo materiale provocati in modo involontario a terze persone e conseguenti a eventi accidentali che si sono verificati in relazione alla proprietà dell’abitazione assicurata.

La copertura furto e rapina è sempre presente nelle polizze casa e scatta dopo che è stata effettuata la denuncia alle forze dell’ordine (carabinieri, polizia ecc.). Requisito fondamentale è l’esistenza della prova che il reato sia stato compiuto. Con questa tutela, l’assicurato sarà indennizzato dall’asportazione o dal danneggiamento dei beni oggetto di copertura. Possono essere previsti indennizzi anche per le spese che si dovranno sostenere a seguito del reato: utilizzo fraudolento di una carta di credito sottratta, sostituzione delle serrature ecc.

È opportuno precisare che una classica polizza casa non protegge da quelli che sono comunemente definiti come eventi catastrofali (alluvione, terremoto ecc.); esiste però la possibilità di tutelarsi anche da questi eventi con polizze ad hoc.