Il risparmio energetico che passa dagli infissi

Se avete in animo di ristrutturare casa per renderla più efficiente dal punto di vista energetico, probabilmente vi siete fatti fare il preventivo per un nuovo cappotto, magari sfruttando gli incentivi statali che, negli ultimi mesi, sono stati messi a disposizione proprio per sistemare la nostra casa in relazione alla classe energetica.

La questione si pone come possibilità di risparmio sul breve e medio periodo, ma anche come maggior probabilità di guadagno una volta che decideremo di mettere in vendita l’immobile.

Bene, se questa della classe energetica di casa vostra è una questione che vi sta molto a cuore per le motivazioni che vi abbiamo appena nominato, abbiamo una domanda per voi: avete pensato al cambio degli infissi? Magari a degli infissi in alluminio, leggeri e molto funzionali dal punto di vista del risparmio energetico?

Nelle prossime righe, parleremo proprio di questo: di come i migliori professionisti del settore, come quelli di https://aluprof.eu/it, possono togliervi le castagne dal fuoco e rendere il vostro “fuoco” (nel senso di riscaldamento) molto più performante dentro le mura di casa vostra!

NUOVI SERRAMENTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Se pensate che i serramenti siano secondari in fatto di risparmio energetico, vi sbagliate di grosso: e non parliamo solo di doppi o tripli vetri, anche quelli necessari quando si tratta di voler mantenere il calore all’interno delle mura di casa, ma anche di tutto ciò che sta attorno agli eventuali doppi o tripli vetri. Infissi in alluminio potrebbero essere la risposta alle tante domande che vi assillano, contando anche il fatto che, esteticamente, alcuni modelli sembrerebbero proprio essere molto simili ai fratelli in legno, esteticamente molto validi ma spesso portati alla deformazione causa umidità nel corso degli anni. Con l’alluminio, materiale ben più resistente, questo problema non si propone e avrete il vantaggio di vivere in una casa perfettamente coibentata, almeno dal punto di vista degli infissi.

Certo, si tratta di un risparmio energetico comunque limitato qualora aveste un cappotto esterno da classe energetica G, eppure qualcosa permettono sempre di salvare.

In più, si tratta di un investimento meno oneroso del già citato cappotto e nettamente più semplice da installare, anche senza incentivi statali.

Una piccola rivoluzione tra le mura di casa è possibile, grazie a questi nuovi serramenti, davvero performanti ed esteticamente validissimi.

UN CONSIGLIO IN PIU’

Qualora voleste ulteriormente diminuire il consumo energetico di casa vostra, ecco un consiglio in più, una specie di “pro tip”: le tende.

Avere delle tende pesanti che coprano almeno parzialmente le finestre di inverno potrebbe essere il giusto modo per impedire al calore di uscire. Non si tratterà di coprire tutta la finestra, ovviamente, dato che la luce è un elemento importante per tutti, ma almeno ai lati ecco che un bel paio di tende pesanti potrebbe aiutarvi a risparmiare un bel po’ di soldi nel corso dei mesi più freddi dell’anno (del resto, il gas è una voce importante per quanto riguarda le spese di casa).

Speriamo di esservi tornati utili e di avervi dato consigli che possiate seguire!