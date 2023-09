Soluzioni illuminazione smart per edifici e strutture

Un ambito in cui la tecnologia al servizio dell’edilizia ha conosciuto importanti sviluppi è senza dubbio quello dell’illuminazione: Innovatech Lighting Solution è un valido esempio in questo senso.

Innovatech è un’azienda che ha fatto dell’innovazione nel campo dell’illuminazione a LED la propria missione, con entusiasmo, passione e desiderio di migliorarsi continuamente.

Un valore aggiunto è poi l’esperienza più che decennale in un settore che, ricordiamolo, è nato in tempi relativamente recenti come quello delle strisce LED.

La filosofia dello store si basa su dei concetti semplici e chiari: prodotti sempre disponibili, rapidità di consegna (al massimo 48 ore), un’ampia possibilità di personalizzazione e naturalmente grande attenzione alla qualità a prezzi accessibili.

Linea di prodotti

Il core business dell’azienda si basa sulle strisce LED, con un’ampia gamma di prodotti che, grazie alla loro flessibilità permette di tradurre in realtà le idee più innovative per illuminare sia internamente che esternamente negozi, hotel, ristoranti, edifici commerciali e industriali.

Si tratta di prodotti di qualità, progettati dalle migliori marche del settore, che rispettano gli standard più recenti e che sono venduti e distribuiti su tutto il territorio Europeo.

La linea di prodotti di Controllo Intelligente permette di gestire la luce in modo innovativo e confortevole, adatto alle esigenze più varie, con una ricca quantità di modelli dei migliori brand.

Questi sistemi consentono di regolare l’intensità luminosa, il colore e il momento in cui le luci si accendono o spengono, ottimizzando l’efficienza energetica e migliorando l’esperienza degli utenti.

I vantaggi delle strisce di luci LED

Le strisce LED offrono diversi vantaggi, in primis la flessibilità nell’installazione grazie alla loro forma sottile e adesiva. La loro capacità di creare effetti luminosi accattivanti, le rende perfette per essere utilizzate per l’illuminazione decorativa o funzionale in varie aree come case, uffici e locali commerciali.

Le strisce LED sono anche energeticamente efficienti, durature e spesso regolabili in termini di colore e luminosità. Inoltre, molte strisce LED sono controllabili tramite telecomando o app, consentendo una maggiore personalizzazione e controllo dell’ambiente luminoso.

Per chi ama le luci al neon

Nella linea dei prodotti è presente anche una sezione davvero particolare: Neon Flex è una tipologia di illuminazione decorativa, sempre con la caratteristica di essere flessibile, che simula fedelmente l’effetto delle luci al neon, grazie a un materiale traslucido che riveste le strisce di LED.

Sono perfette da utilizzare per creare effetti di luce interni ed esterni, come ad esempio lettere, contorni o figure luminose: l’effetto delle luci al neon è sempre molto ricercato per la sua particolare bellezza.

Conclusioni

Oggi è possibile implementare varie soluzioni smart per gli edifici, tra cui l’illuminazione basata sull’utilizzo di strisce LED, che consente una pressoché inesauribile varietà di personalizzazioni in base ai propri gusti e necessità.

Innovatech è un’azienda attiva in questo settore dal 2012, che offre una vasta gamma di prodotti correlati all’ambito dell’illuminazione a LED, tempi di consegna rapidi, grazie anche ad una struttura logistica di più di 1000 metri quadri, un rapporto qualità/prezzo eccezionale e l’ampia facoltà di personalizzare prodotti e packaging.