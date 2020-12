Cementine: la scelta migliore per personalizzare la stanza da bagno

Che cosa sono le cementine

Sempre più apprezzate dai consumatori e impiegate per molteplici contesti abitative, le cementine si confermano la scelta ideale soprattutto per la stanza da bagno, dove le condizioni ambientali ne consigliano la posa con estrema sicurezza. Si tratta di artistiche mattonelle utilizzate per rivestimenti e pavimentazioni, realizzate con cemento miscelato a sabbia e polvere di marmo e colorate con ossidi metallici. Trattandosi di prodotti artigianali, esse presentano una superficie non uniforme, caratterizzata da alonature, minimi dislivelli e discromie, tutti aspetti che contribuiscono a renderle apprezzabili proprio per la loro unicità.

Uno dei loro requisiti più caratterizzanti si collega alle svariate possibilità di colorazione che consentono di ottenere superfici di forte impatto visivo. Nate come manufatti poveri e di umili origini, attualmente queste mattonelle vengono realizzate da famosi designer e trovano largo impiego in contesti abitativi raffinati ed eleganti. Diffusissime in ambienti sia pubblici che privati, le cementine si distinguono per la loro estrema versatilità di forme, dimensioni, colori e fantasie, tali da permetterne un uso quanto mai variato.

Nati alla fine dell’800 sotto l’influsso della Rivoluzione Industriale, manufatti del genere si sono trasformati in proposte decorative personalizzabili al massimo.

Ad esempio, le cementine bagno consentono di garantire dinamicità ad ambienti spesso di piccole dimensioni, offrendo l’opportunità di realizzare un apprezzabile continuum tra rivestimenti verticali e pavimentazione.

Utilità delle cementine

La matrice d’ispirazione di queste mattonelle deriva senza dubbio dalla graniglia, con uno strato superficiale che si distingue per un sottilissimo spessore di marmo. Oltre alla classica forma quadrata, vengono realizzate anche sperimentazioni geometriche più estrose, che spesso permettono di creare dei suggestivi macro-mosaici. Tra le più utilizzate, le cementine esagonali si confermano l’opzione ideale per la stanza da bagno, anche per la loro modalità di posa che, grazie a speciali trattamenti, le rende impermeabili e antimacchia. Considerate un perfetto mix tra praticità, bellezza e funzionalità, mattonelle di questo tipo sono in grado di imprimere un tocco di classe in qualsiasi ambiente della casa. L’infinita possibilità di decoro, le sperimentazioni visive, i numerosi pattern ed effetti grafici rappresentano i requisiti più interessanti delle cementine utilizzate nelle stanze da bagno. Geometriche, optical, floreali, liberty, monocromatiche o rigate, esse si adattano perfettamente a qualsiasi forma e dimensione della stanza in cui vengono posate.

La qualità di manufatti del genere rappresenta il fattore discriminante che ne condiziona la scelta: presso la ditta Tyle&Stile è possibile visionare ed acquistare cementine rispondenti a elevati standard qualitativi e disponibili in moltissime tipologie.

Tipologie di cementine

Oltre a quelle d’epoca, decisamente costose, attualmente le preferenze dei consumatori sono orientate verso cementine in gres porcellanato, molto resistenti, durevoli, di facile manutenzione ed esteticamente accattivanti. L’azienda Tyle&Stile, specializzata nella produzione di manufatti del genere, dispone di una vasta gamma di piastrelle esagonali lucide, perfette per la stanza da bagno. Grazie al loro particolare aspetto, caratteristico di ambientazioni vintage, esse possono essere utilizzate per pavimentazioni abbinate a rivestimenti a mezza parete, allo scopo di creare suggestivi giochi luce-ombra in grado di ottimizzare gli spazi (spesso limitati) delle stanze da bagno. L’ampia scelta di tonalità cromatiche si presta alla creazione di composizioni d’effetto, con fantasie tipo legno, pietra o cemento, adattabili allo stile country, vintage oppure moderno. Un rivestimento bagno con cementine può intervallare la fantasia di base, creando zone che spiccano contrastando per colore e grafica. La casualità con cui i moduli vengono assemblati è soltanto apparente poiché la posa delle cementine segue sempre uno specifico progetto stilistico, con cromie chiaroscurali, accostamenti grafici, rievocazioni rertò.

Sdoganate ormai dal contesto popolare in cui sono nate, queste piastrelle sono diventate vere e proprie protagoniste dell’arredamento di tendenza che si adatta benissimo a qualsiasi ambiente domestico.