Come arredare con l’eleganza delle piastrelle grandi formati in gres porcellanato

Le piastrelle in grandi formati permettono di avere un grande impatto visivo e si possono adattare a diverse tipologie di arredo, riuscendo a rendere l’ambiente in questione elegante e raffinato. In questo articolo andremo a vedere le caratteristiche e i vantaggi delle piastrelle in gres porcellanato grandi formati.

Quando arrediamo gli interni e gli esterni prestiamo attenzione alla scelta dei materiali e dei componenti che saranno poi presenti nella nostra quotidianità, scegliere degli elementi che oltre ad essere esteticamente belli sono anche funzionali, offre la possibilità di unire l’utile al dilettevole in maniera pratica.

Un gioco fondamentale e principale nell’arredamento degli ambienti lo gioca il rivestimento di pareti, pavimenti e anche componenti d’arredo, grazie alle piastrelle grandi formati in gres porcellanato questo tutto questo è possibile e facile da realizzare. Vediamo insieme le caratteristiche di questo materiale, i vantaggi e come può essere lavorato negli ambienti.

Caratteristiche delle piastrelle grandi formati in gres porcellanato

Questa tipologia di piastrelle riesce a rivestire pavimenti e pareti in continuità tra il pavimento e il rivestimento, realizzano una volta applicate diversi effetti grafici e hanno un’elevata resa estetica grazie al fatto che è possibile effettuare diversi tagli di qualsiasi forma e dimensione e di conseguenza risultano molto versatili per il rivestimento di qualsiasi componente d’arredo.

Inoltre tra le caratteristiche principali delle piastrelle in gres porcellanato troviamo quella della loro durevolezza e quindi resistenza riuscendo ad attutire senza danni colpi e urti. La funzionalità di questo materiale consente di conciliare prestazioni tecniche e versatilità senza dimenticare la resa estetica, adattandosi alla perfezione in contesti residenziali e commerciali.

L’effetto visivo creato dalle grandi lastre è quello di continuità, creando così all’interno degli ambienti un effetto di apertura e ampiezza, donando anche agli ambienti quel tocco di eleganza sempre apprezzato grazie alla varietà di effetti disponibili . È possibile applicarle sia per gli interni che per gli esterni.

Effetti delle piastrelle grandi formati in gres porcellanato

Gli effetti disponibili delle grandi lastre in gres porcellanato sono vari e questo gli conferisce una grande versatilità che permette di adattarsi a diversi componenti d’arredo accontentando i diversi stili, passando dal minimal, al contemporaneo, all’elegante, allo street, nel dettaglio troviamo:

Gres porcellanato effetto marmo : proposto in diverse nuance sia chiare che scure, evidenzia l’eleganza e la raffinatezza, richiesta soprattutto nei contesti luxury, possono rivestire locali commerciali, abitazioni private e strutture conferendogli quel tocco chic e raffinato.

: proposto in diverse nuance sia chiare che scure, evidenzia l’eleganza e la raffinatezza, richiesta soprattutto nei contesti luxury, possono rivestire locali commerciali, abitazioni private e strutture conferendogli quel tocco chic e raffinato. Gres porcellanato effetto metallo: adatto agli stili urbani e industriali, anche in questo caso sono disponibili in vari colori donando agli ambienti un aspetto street molto particolare ed unico nel suo genere.

adatto agli stili urbani e industriali, anche in questo caso sono disponibili in vari colori donando agli ambienti un aspetto street molto particolare ed unico nel suo genere. Gres porcellanato effetto pietra: questo materiale dona un’atmosfera più naturale ed essenziale agli ambienti, adatto e perfetto sia per gli esterni che per gli interni, riuscendo a creare anche dei particolari mosaici.

questo materiale dona un’atmosfera più naturale ed essenziale agli ambienti, adatto e perfetto sia per gli esterni che per gli interni, riuscendo a creare anche dei particolari mosaici. Gres porcellanato effetto cemento: per chi ama lo stile metropolitano e contemporaneo questo è sicuramente il materiale perfetto, anch’esso si presenta resistente all’usura e facile da pulire, rappresenta non solo una vera e propria scelta di stile ma anche un’ottima scelta per quanto riguarda la funzionalità.

I vantaggi del grande formato

Oltre le caratteristiche, i modelli e gli effetti sopraindicati, ci sono una serie di vantaggi che offrono le lastre in grande formato ovvero: