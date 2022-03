Come sfruttare i pavimenti in PVC per arredare casa

Oggi il PVC è di sicuro uno dei protagonisti nella categoria nei rivestimenti d’eccellenza per gli interni domestici, grazie alla rapidità di posa, alla facilità di pulizia e alla possibilità di impiego anche in ambienti umidi, come bagni, cucine e lavanderie di questo materiale plastico, che si presenta in forme sempre più nuove.

Le nuove tendenze dei pavimenti in PVC

Conosciuti come pavimenti vinilici o LVT (Luxury Vinyl Tiles), negli ultimi anni i rivestimenti in polivinilcloruro sono diventati uno dei primi riferimenti per le ristrutturazioni domestiche anche per un grande impatto estetico e un rapporto qualità/prezzo incredibile: lo vediamo anche sul sito di Iperceramica, la più importante catena italiana di prodotti per la pavimentazione, che offre tantissime soluzioni di pavimenti in P V C che si contraddistinguono in quanto belli, facili da pulire, economici, resistenti nel tempo, facili da posare e riciclabili al 100%.

A convincere i clienti è però anche l’eleganza assicurata da questo materiale, che si declina in varie colorazioni e texture che permettono di ottenere un effetto visivo di gran pregio, come nel caso delle piastrelle in PVC effetto legno, dell’effetto marmo e dell’effetto cemento, che permettono di dare un tocco di stile a ogni ambiente della casa.

I vantaggi del PVC

Come detto, tutto questo è possibile per le caratteristiche stesse del PVC, acronimo di polivinilcloruro o policloruro di vinile, una materia plastica molto versatile, flessibile ed elastica, con cui è possibile installare dei cosiddetti pavimenti resilienti.

Nello specifico, questa materia assicura una serie di vantaggi, quali ad esempio

Estrema versatilità di formato, che consente di realizzare la tipologia corretta per ogni tipo di effetto (ad esempio doghe per l’effetto legno, piastrelle più squadrate per l’effetto cemento).

Rapidità e semplicità di posa (flottante o adesiva), che lo rende assai adatto anche per il fai da te.

Facilità di pulizia.

Idoneità anche per gli ambienti umidi della casa, come bagno, cucina e lavanderia.

Grafica estremamente realistica, declinabile in numerosi decori superficiali, come legno, cemento e pietra.

Chi sceglie i pavimenti in PVC, quindi, che di poter contare su resistenza, versatilità e, non meno importante, eleganza, unendo affidabilità alla possibilità di ottenere un risparmio non indifferente rispetto a soluzioni alternative.

Idee e colori per sfruttare il PVC

I pavimenti in PVC sono disponibili in moltissimi colori e dimensioni e si adattano benissimo a molti stili di casa: per sceglierli al meglio, può essere utile partire da alcuni progetti di interni dove sono stati utilizzati questi prodotti per trarne ispirazione.

Partiamo dai pavimenti in PVC grigio che, grazie a doghe effetto legno, sono perfetti per rendere accoglienti ambienti in stile moderno, dove dominano i colori freddi e le linee definite. Un possibile caso d’uso è la stanza da bagno, che diventa esteticamente piacevole sfruttando l’armonia cromatica tra il pavimento in doghe di PVC effetto legno di colore grigio e la tinta delle pareti, utilizzando elegantemente i toni scuri degli altri componenti per dare un tocco di contrasto visivo. Il grigio intenso, ancor più se nell’effetto cemento, si abbina bene anche con tonalità pastello molto di tendenza, come il verde menta, ed è quindi una possibile idea per l’abbellimento di altri ambienti di casa.

Per chi al rigore del grigio preferisce i colori caldi e vuole realizzare un ambiente particolarmente confortevole, i pavimenti in PVC in doghe effetto legno naturale sono la scelta consigliata, rivolgendosi alla tipologia di posa flottante a click, cioè con incastro rapido, che rende rapidissima e facile la posa, anche in assenza di personale specializzato. Un’altra elegante declinazione del legno al naturale la ritroviamo nei pavimenti in PVC in doghe effetto rovere, che creano una pavimentazione più chiara e rilassante che può risultare perfetta, per esempio, per un’ampia stanza da bagno che aspira a diventare l’area wellness della casa.