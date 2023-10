Il pavimento in pietra naturale per la ristrutturazione di casa

Ad oggi la pietra naturale è un materiale di grande qualità per rifare i pavimenti durante una ristrutturazione edilizia, tanto da esser tornano tra i principali trend in fatto di home decor.

Oggi gli interior designer amano quindi ristrutturare casa con pavimenti in pietra naturale che garantiscono tanti benefici diversi.

Pavimento in pietra naturale per interni di pregio

Durante la ristrutturazione di casa, oggi i pavimenti si rifanno con la pietra naturale come la Pietra di Trani, il Marmo Biancone, il Travertino. Nella ristrutturazione di casa, il pavimento in pietra naturale è adatto sia per interni che per esterni. Non si tratta quindi di un materiale solo per gli esterni poiché in grado di valorizzare anche gli ambienti all’interno. Il motivo è molto semplice: un pavimento in pietra naturale è di grande pregio e fascino.

Se rifare i pavimenti è già di per sé un intervento che rende più contemporanei e moderni gli interni di casa, diventa ancora più vero nel momento in cui si modifica la pianta interna con demolizioni. In questo secondo caso, diventa obbligatorio demolire anche le pavimentazioni e posarne di nuove.

Rivestimenti in pietra per ogni stile e design

Negli ultimi tempi, la pietra naturale, come quella di Trani o il Travertino, sono stati rivalutati e hanno saputo riconquistare il mercato grazie alla loro incredibile bellezza. Le venature minerali e i colori naturali migliorano l’estetica del pavimento che si adatta a tanti stili di arredo diversi. Ad esempio, una soluzione di questo tipo è perfetta per ambienti dal mood contemporaneo e moderno dove si gioca molto con le superfici materiche. Non è finita qui perché uno stile rustico vuole per forza elementi in pietra che dialogano con mobili e arredi in legno. In casa dai richiami chiaramente country o shabby chic, il pavimento in pietra naturale dona atmosfere di grande fascino, questo perché si tratta di un materiale molto versatile sia per interni che per esterni.

Pavimenti in pietra ed efficienza energetica

Inoltre, non bisogna ignorare il fatto che la pietra naturale garantisce tanti vantaggi, non da ultima una maggiore sostenibilità ambientale, soprattutto quando si opta per il riscaldamento a pavimento. Infatti, questo tipologia di riscaldamento è compatibile con i pavimenti in pietra naturale che hanno il vantaggio di trattenere a lungo il calore, rilasciando nel tempo anche ore dopo che il sistema è stato spento. Il comfort abitativo fa un balzo in avanti, riducendo i consumi e, di conseguenze, i costi della bolletta.

Vuol dire che perfino in pieno inverno, si potrà camminare in casa senza le pantofole e non avere i piedi freddi. È un aspetto che potrebbe sembrare marginale; tuttavia, è un piacere impareggiabile che ha a che fare anche con i malanni di stagione. Se il pavimento resta caldo, camminando a piedi scalzi, si evita di prendersi un bel raffreddore.

In conclusione, i pavimenti in pietra naturale sono perfetti per ristrutturare casa, a prescindere dallo stile degli interni, garantendo sostenibilità ed efficienza.