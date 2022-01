Decorazioni fai da te: come arredare la casa con un pizzico di creatività

“Nessun posto è bello come casa mia” recita la celebre frase pronunciata da Dorothy nel film Il Mago di OZ, e come darle torto! La casa non è solamente un insieme di mobili e stanze, ma il luogo che rispecchia la personalità di chi la abita. Per rendere la casa ancora più unica perché non impreziosirla con delle decorazioni fai da te che rispecchino le passioni e lo stile di chi la vive ogni giorno? Ciò non è solo divertente. Creare delle decorazioni Home-Made, infatti, è anche un ottimo modo per regalare una seconda vita a oggetti apparentemente inutili. Bastoncini in legno, chitarre scordate, valigie rotte e tappi di sughero possono trasformarsi in complementi d’arredo particolari e creativi… vediamo come fare!

Chitarra libreria

Gli strumenti musicali possiedono un fascino unico e intramontabile, anche quando sono rotti! Una vecchia chitarra in disuso può trasformarsi in una splendida libreria da muro, basta solamente rimuovere la parte anteriore per renderla un perfetto scaffale da appendere. Per abbinarla allo stile d’arredo della stanza è possibile verniciarla scegliendo i colori più adatti, sgargianti per una camera moderna o neutri e pastello per ricreare l’effetto shabby tanto in voga negli ultimi anni. Per rendere poi funzionale la chitarra libreria, basta incollare delle mensole al suo interno.

Lavagna di sughero

Lo studio è pieno di post-it senza fissa dimora? La soluzione è a portata di mano… o di tappo! Per riorganizzare lo studio, rendere la cucina più funzionale, oppure riordinare la scrivania dei ragazzi i tappi di sughero possono essere un vero e proprio asso nella manica. Vediamo, allora, l’occorrente per realizzare una lavagna in sughero:

Retro in cartone di una vecchia cornice

Tappi di sughero

Colla

Taglierino o coltello

Il primo step è quello di andare a tagliare i tappi di sughero nel senso della lunghezza. Tutte le metà ottenute andranno quindi attaccate con la colla sul tabellone in cartone, ovviamente dalla parte tagliata. Pochi e semplici passaggi e la lavagna di sughero è pronta ad accogliere tutti i promemoria, i post-it e le liste della spesa in giro per la casa.

Valigia cuccia

Anche una vecchia valigia non smette mai di essere utile e può trasformarsi in qualcosa di assolutamente inaspettato, come una confortevole cuccia per gli amici a quattro zampe. La parte superiore può essere rimossa o lasciata semplicemente aperta, ed è poi possibile rialzare la valigia con dei piccoli supporti. All’interno non dovranno poi mancare un comodo cuscino, o un soffice materassino, e i peluche più amati dai piccoli amici pelosi.

Cornici portafoto creative

Le foto racchiudono istantanee di momenti preziosi, frammenti di ricordi che insieme formano il puzzle della vita. Dedicare quindi una parete alle foto di famiglia scalda sempre la casa, oltre che il cuore. Anche le cornici sono fondamentali, per questo devono essere scelte con cura. Se quelle presenti in casa però sono sbiadite e rovinate non è necessario sostituirle, basta solo regalargli un restyling! Le cornici possono infatti essere personalizzate in tantissimi modi differenti usando dei rametti in legno per un effetto rustico, o dei bottoni colorati per rallegrare la stanza dei bambini. Per farlo basta pulire con cura le cornici, rimuovendo la polvere e lo sporco, e quindi incollare gli elementi preferiti. Conchiglie, fiori finti, tappi di sughero, ramoscelli o pigne non ci sono limiti alla fantasia.

Decorazioni fai da te per una casa da vivere ogni giorno

La casa è uno scrigno che racchiude emozioni, ricordi e la vita in ogni suo singolo momento. Realizzare quindi delle decorazioni fai da te è un modo per renderla ancora più unica e “nostra”. Attraverso dei progetti manuali è possibile personalizzare la casa, ma anche riutilizzare oggetti cari che erano confinati in soffitta. Le decorazioni fai da te sono anche l’occasione perfetta per coinvolgere i bambini in progetti creativi perfetti per stimolare la loro curiosità e la fantasia.